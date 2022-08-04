Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in ilk haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Sezonun ilk haftasında yarın oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.

5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı ve görevlendirilen hakemler şöyle;



YARIN:



21.00 İstanbulspor - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) ARDA KARDEŞLER



6 AĞUSTOS CUMARTESİ:



19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN



21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK



7 AĞUSTOS PAZAR:



19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK



19.15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak) VOLKAN BAYARSLAN



21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN



8 AĞUSTOS PAZARTESİ:



19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK



21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK



21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU