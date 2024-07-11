Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü: Süper Lig'de ilk hafta hangi maçlar var?

Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:
Sivasspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir
Kasımpaşa-Konyaspor
Galatasaray-Atakaş Hatayspor
Corendon Alanyaspor-Eyüpspor
Antalyaspor-Göztepe
Samsunspor-Beşiktaş
Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK
Mondihome Kayserispor (Bay)
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