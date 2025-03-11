Süper Lig 2025-2026 sezonunun başlama tarihi açıklandı. Yapılan açıklamada 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig tarihlerine de yer verildi.

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.



Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.



Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."