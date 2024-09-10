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Süper Lig 5. hafta fikstürü: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de milli maç arası nedeniyle geçtiğimiz hafta maçlar oynanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 5. hafta fikstürüyle birlikte bu haftanın maçları belli oldu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig 5. hafta fikstürü: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

5. hafta fikstürü belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Göztepe haftayı bay geçen takım olacak. Futbolseverler ise bu hafta hangi takımların karşı karşıya geleceğini merak ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

14 Eylül Cumartesi

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

15 Eylül Pazar

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

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