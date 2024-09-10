Süper Lig 5. hafta fikstürü: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig 5. hafta fikstürü belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Göztepe haftayı bay geçen takım olacak. Futbolseverler ise bu hafta hangi takımların karşı karşıya geleceğini merak ediyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



14 Eylül Cumartesi



17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)



17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)



20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)



15 Eylül Pazar



17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)



17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)



20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)



16 Eylül Pazartesi



20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

