Süper Lig ateşi. Trabzonspor-Göztepe maçı

02.05.2026 19:03

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaşıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek.

 

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek.

 

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

 

Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor.

 

Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

 

İLK 11'LER

 

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Mustafa, Salih, Bouchouari, Folcarelli, Ozan, Muçi, Augusto, Onuachu.

 

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Juan, Janderson.

