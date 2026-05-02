Süper Lig ateşi. Trabzonspor-Göztepe maçı
02.05.2026 19:03
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek.
TRABZONSPOR'DA SON DURUM
Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor.
Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Mustafa, Salih, Bouchouari, Folcarelli, Ozan, Muçi, Augusto, Onuachu.
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Juan, Janderson.