Süper Lig başlangıç tarihi 2025-2026: Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar ne zaman oynanacak?
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ne zaman başlayacağı tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yeni sezonda sergileyeceği performans merak ediliyor. TFF tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2025-2026 sezonu takvimi belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak, maçlar ne zaman oynanacak?
Süper Lig'de yeni sezon öncesi heyecan dorukta. Milyonlarca taraftarın beklediği yeni sezon öncesi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Ligin 1. haftasında oynanacak olan maçların programı belli olurken, ilk hafta maçlarının hangi tarihlerde oynanacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar ne zaman oynanacak?
2025-2026 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, 2025-2026 Süper Lig sezonu için başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre; Süper Lig'de yeni sezon 8 Ağustos 2025 Cuma günü başlayacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA
8 Ağustos
(21:30) Gaziantep - Galatasaray
9 Ağustos
(19:00) Samsunspor - Gençlerbirliği
(21:30) Antalyaspor - Kasımpaşa
(21:30) Fenerbahçe - Alanyaspor
10 Ağustos
(19:00) Eyüpspor - Konyaspor
(19:00) Rizerspor - Göztepe
(21:30) Fatih Karagümrük - Başakşehir
(21:30) Kayserispor - Beşiktaş
11 Ağustos
(21:30) Trabzonspor - Kocaelispor
DERBİ HAFTALARI
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birbirleriyle oynayacağı derbiler 8-11-14'üncü haftalarda oynanacak.
5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
11. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
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