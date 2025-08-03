Süper Lig başlangıç tarihi 2025-2026: Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi heyecan dorukta. Milyonlarca taraftarın beklediği yeni sezon öncesi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Ligin 1. haftasında oynanacak olan maçların programı belli olurken, ilk hafta maçlarının hangi tarihlerde oynanacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar ne zaman oynanacak?



2025-2026 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, 2025-2026 Süper Lig sezonu için başlangıç tarihi belli oldu.



Buna göre; Süper Lig'de yeni sezon 8 Ağustos 2025 Cuma günü başlayacak.



SÜPER LİG 1. HAFTA



8 Ağustos



(21:30) Gaziantep - Galatasaray



9 Ağustos



(19:00) Samsunspor - Gençlerbirliği

(21:30) Antalyaspor - Kasımpaşa

(21:30) Fenerbahçe - Alanyaspor



10 Ağustos



(19:00) Eyüpspor - Konyaspor

(19:00) Rizerspor - Göztepe

(21:30) Fatih Karagümrük - Başakşehir

(21:30) Kayserispor - Beşiktaş

11 Ağustos

(21:30) Trabzonspor - Kocaelispor



DERBİ HAFTALARI



Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birbirleriyle oynayacağı derbiler 8-11-14'üncü haftalarda oynanacak.



5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

11. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş