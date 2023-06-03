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Süper Lig | Beşiktaş, Kasımpaşa’nın konuğu oluyor (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş Süper Lig’de Kasımpaşa’nın konuğu oluyor. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Omar Colley forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Süper Lig | Beşiktaş, Kasımpaşa’nın konuğu oluyor (Muhtemel 11'ler)

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Süper Lig’i 2. sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, 37. haftada Kasımpaşa’nın konuğu oluyor.

Siyah beyazlılarda kart cezalısı Colley forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Ghezzal kadroya alındı.

Haftaya 43 puan ile 10. sırada giren Kasımpaşa’da eksik yok.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Redmond, Gedson, Cenk, Aboubakar.

Kasımpaşa: Günay, Hadergjonaj, Djilobodji, Donk, Yasin, Aytaç, Malsa, Eysseric, Ouanes, Fall, Bahoken.

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