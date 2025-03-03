Süper Lig bitiş tarihi 2025: Süper Lig ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig fikstürü

Süper Lig'de takımların mücadelesi sürüyor. 18. hafta ikinci yarısı başlayan Trendyol Süper Lig'de zirve içi rekabet arttı. Takımlar arasındaki puan farkları kritik sınırda bulunuyor. Taraftarlar ise Süper Lig bitiş gününü araştırıyor. Süper Lig bitimi...



SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?



2025 yılı Süper Lig bitişi 1 Haziran'da Kasımpaşa - Göztepe maçı ardından olacak. O hafta Eyüpspor BAY geçecek.



2025 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ



27. hafta



07.03.2025 20:30 SİPAY BODRUM FK - KASIMPAŞA

08.03.2025 13:30 BELLONA KAYSERİSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

08.03.2025 16:00 ONVO ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

08.03.2025 20:30 TRABZONSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

09.03.2025 13:30 NET GLOBAL SİVASSPOR - GÖZTEPE

09.03.2025 16:00 REEDER SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR

09.03.2025 16:00 İKAS EYÜPSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR

09.03.2025 20:30 CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY

10.03.2025 20:30 BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ



28. hafta



14.03.2025 20:30 GALATASARAY - ONVO ANTALYASPOR

15.03.2025 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - BELLONA KAYSERİSPOR

15.03.2025 16:00 KASIMPAŞA - CORENDON ALANYASPOR

15.03.2025 20:30 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - TRABZONSPOR

15.03.2025 20:30 TÜMOSAN KONYASPOR - BEŞİKTAŞ

16.03.2025 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR - SİPAY BODRUM FK

16.03.2025 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR

16.03.2025 16:00 GÖZTEPE - İKAS EYÜPSPOR

16.03.2025 20:30 FENERBAHÇE - REEDER SAMSUNSPOR



29. hafta



30.03.2025 SİPAY BODRUM FK - FENERBAHÇE

30.03.2025 BELLONA KAYSERİSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

30.03.2025 REEDER SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA

30.03.2025 BEŞİKTAŞ - GALATASARAY

30.03.2025 ONVO ANTALYASPOR - CORENDON ALANYASPOR

30.03.2025 TÜMOSAN KONYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

30.03.2025 TRABZONSPOR - GÖZTEPE

30.03.2025 NET GLOBAL SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR

30.03.2025 İKAS EYÜPSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

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