Süper Lig | Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

CENGİZ ÜNDER VE BARTUĞ ELMAZ KADRODA YOK



Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan ve bir maçlık cezasını atlatan İsmail Yüksek, bu maçta forma giyebilecek.



Bitexen Antalyaspor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz ise tedavilerinin sürmesi nedeniyle kadroda yer almadı.



CANLI ANLATIM | CORENDON ALANYASPOR - FENERBAHÇE

ALANYASPOR - FENERBAHÇE: 0-1



Karşılaşmada ilk düdük çaldı...



9. dakikda Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Yusuf Karagöz topa hakim olmayı başardı.



13. dakikada Sebastian Szymanski yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, mücadelenin devam etmesini istedi.



SARI KART 22. dakikada sağ kanatta yaşanan ikili mücadelede Edin Dzeko, Efecan Karaca'ya yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

27. dakikada Edin Dzeko'nun şutunda kaleci Yusuf geçit vermedi.



32. dakikada Alanyasporlu futbolcular sarı kartı bulunan Edin Dzeko için yaptığı faulün ardından kırmızı kart bekledi. Kırmızı kart için itirazda bulunan Ömer Erdoğan sarı kart gördü.



SARI KART 34. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.

GOL 42. dakikada Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı laciverli futbolcu ligdeki 3. golüne imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.