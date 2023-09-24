Süper Lig | Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Ligde 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam ederken, Alanyaspor karşılaşmasından da galibiyet arıyor.
FENERBAHÇE İLK 11'İ
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, bir önceki lig maçının kadrosuna göre ilk 11’de üç değişikliğe gitti.
İsmail Kartal, Alanyaspor karşısında Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko ilk 11'ini sahaya sürdü.
Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo oturdu.
ALANYASPOR İLK 11'İ
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise ligde bir önceki Kasımpaşa maçının kadrosuna göre sadece kaleci değişikliğine gitti. Erdoğan, kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran'ın yerine Yusuf Karagöz'e görev verdi.
Erdoğan'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i; Yusuf Karagöz, Antonio Augusto, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard Coelho, Nicolas Janvier, Barbadas Novais, Efecan Karaca, Carlos Eduardo vöe Sergio Cordova'dan oluştu.
AVRUPA SPOR HAFTASI PANKARTI
Öte yandan Alanyasporlu futbolcular, sahaya "23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası"na ilişkin kutlama pankartıyla çıktı.
11 MAÇTA 11 GALİBİYET
İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
CENGİZ ÜNDER VE BARTUĞ ELMAZ KADRODA YOK
Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan ve bir maçlık cezasını atlatan İsmail Yüksek, bu maçta forma giyebilecek.
Bitexen Antalyaspor maçının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz ise tedavilerinin sürmesi nedeniyle kadroda yer almadı.
CANLI ANLATIM | CORENDON ALANYASPOR - FENERBAHÇE
ALANYASPOR - FENERBAHÇE: 0-1
Karşılaşmada ilk düdük çaldı...
9. dakikda Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Yusuf Karagöz topa hakim olmayı başardı.
13. dakikada Sebastian Szymanski yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, mücadelenin devam etmesini istedi.
SARI KART 22. dakikada sağ kanatta yaşanan ikili mücadelede Edin Dzeko, Efecan Karaca'ya yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.
27. dakikada Edin Dzeko'nun şutunda kaleci Yusuf geçit vermedi.
32. dakikada Alanyasporlu futbolcular sarı kartı bulunan Edin Dzeko için yaptığı faulün ardından kırmızı kart bekledi. Kırmızı kart için itirazda bulunan Ömer Erdoğan sarı kart gördü.
SARI KART 34. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.
GOL 42. dakikada Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı laciverli futbolcu ligdeki 3. golüne imza attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.
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