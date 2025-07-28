Süper Lig devi gözünü kararttı, resmi teklifi yaptı: Donnarumma'dan hemen cevap geldi!

GALATASARAY'DAN "YÜKSEK TEKLİF" Gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, İtalyan kaleciye kişisel şartlarda yüksek bir teklif sundu.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray , kaleci transferinde hareketli bir sürece girdi. Yaz transfer dönemini Leroy Sane'ye 3 yıllık imza attırarak sansasyonel şekilde açan ve Victor Osimhen için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda kalenin emanet edileceği isim merak ediliyordu. Marc-Andre ter Stegen ve Yann Sommer gibi isimleri listesinde bulunduran Galatasaray'ın gündemine Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG'den Gianluigi Donnarumma'yı gündemine almıştı.

PSG SÖZLEŞME MASASINA OTURMADI Ayrıca oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain'in, deneyimli eldiven ile henüz yeni sözleşme için pazarlık masasına oturmadığı ifade edildi.

Haberin devamında dünyaca ünlü kalecinin transfer için bekleme kararı aldığı ve transferin şu an için oldukça güç olduğu kaydedildi.

MANCHESTER CITY PUSUDA

Haberde Premier Lig devi Manchester City'nin de tıpkı Galatasaray gibi yakın takipte olduğu ve Donnarumma'nın PSG ile sözleşme yenilememesi halinde oyuncu için harekete geçeceği aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



PSG ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon çıktığı 47 maçta kalesinde 43 gol görmüş ve 17 müsabakada rakiplerine gol izni vermemişti.