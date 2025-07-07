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Süper Lig devi için resmi transfer açıklaması: "Son maçına çıktı!"

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig devi için resmi transfer açıklaması: "Son maçına çıktı!"

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmayı hedefleyen 'tan üst üste iki kritik açıklaması gelmişti.

Sol beki David Jurasek'le güçlendiren siyah - beyazlılar, santrfor Tammy Abraham'la da resmi sözleşme imzalamıştı.

SÜRPRİZ İSİM BELLİ OLDU

Napoli'den Jens Cajuste'yi de kısa süre içinde İstanbul'a getirmesi beklenen Beşiktaş'ın hedefindeki bir diğer sürpriz de ortaya çıktı.

SportBladet'in haberinde Beşiktaş, Stuttgart, Nice ve Salzburg'un Djurgarden forması giyen Tobias Gulliksen'i istediği öne sürüldü.

Süper Lig devi için resmi transfer açıklaması: "Son maçına çıktı!" - 1

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Haberin devamında siyah - beyazlıların ilgisinin ciddiyetine vurgu yapılırken, İsveç kulübünden resmi açıklama geldi.

Djurgarden Sportif Direktörü Bosse Andersson, 21 yaşındaki on numaranın takımdan ayrılacağını açıkladı.

"EKONOMİK OLARAK İYİ BİR ANLAŞMA OLACAK"

Bir kulüple anlaşma sağlandığını söyleyen Andersson, "Tobias Gulliksen için 3 somut teklif var. Yurt dışından bir kulüp, penceresi henüz açılmadığı için saygı gösterdi ve önümüzdeki günlerde onlarla bir transfer görüşmesi yapacağız. Anlaşmaya varmak için tüm koşullar mevcut. Ekonomik olarak iyi bir anlaşma olacak." dedi.

Süper Lig devi için resmi transfer açıklaması: "Son maçına çıktı!" - 2

"SON MAÇI!"

Genç futbolcunun da son maçına çıktığının altını çizen sportif direktör, "Gulliksen'e sorarsan bu onun son maçı. Salı günü penceresi açılacak. Gulliksen için Djurgardens formasıyla bu son maçıydı." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 34 maça çıkan Gulliksen, 7 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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