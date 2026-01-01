Süper Lig devi, milli yıldızın transferinde mutlu sona çok yakın
01.01.2026 13:39
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, ara transfer döneminde dikkat çeken bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını çalkantılı geçiren ve 29 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezonun ikinci devresinde çıkış yakalamak isteyen ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların gündeminde orta saha takviyesi bulunuyordu.
Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Özcan'ı gündemine alan Beşiktaş, transferde mutlu sona çok yakın...
Milli futbolcu Salih Özcan, İspanya'ya attığı gol sonrası böyle sevinmişti.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Siyah-beyazlılar, Özcan cephesiyle yaptığı görüşmelerden olumlu yanıt aldı ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Salih Özcan'ın, Alman ekibinden bonservis ve transfer kolaylığı isteyeceği öğrenildi.
Beşiktaş, milli futbolcunun bonservis durumunu çözüme kavuşturduktan sonra transfere birkaç gün içinde resmiyet kazandırmayı hedefliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 4 maçta 21 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı veremedi.