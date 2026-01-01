Süper Lig devi, milli yıldızın transferinde mutlu sona çok yakın

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Siyah-beyazlılar, Özcan cephesiyle yaptığı görüşmelerden olumlu yanıt aldı ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Salih Özcan'ın, Alman ekibinden bonservis ve transfer kolaylığı isteyeceği öğrenildi.

Beşiktaş, milli futbolcunun bonservis durumunu çözüme kavuşturduktan sonra transfere birkaç gün içinde resmiyet kazandırmayı hedefliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 4 maçta 21 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı veremedi.