Süper Lig devi, transferi bitirdi: Jens Cajuste, İstanbul'a geliyor!
Transfer döneminin açılmasıyla birlikte atak yapan Beşiktaş, üçüncü transferinde de mutlu sona ulaştı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çalkantılı şekilde geçiren Beşiktaş, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Siyah - beyazlılar, sol bek David Jurasek ve santrfor Tammy Abraham'ı kadrosuna katarak gelecek sezon kadrosunu yapılandırmaya başlarken, üçüncü transferinde de mutlu sona ulaştı.
NAPOLI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Jens Cajuste'nin kiralık transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı.
Siyah - beyazlıların, sözleşmede şarta bağlı satın alma opsiyonunu eklediği belirtildi.
KİRALAMA BEDELİ VE OPSİYON
İsveçli orta saha oyuncusu için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek olan Beşiktaş'ın şarta bağlı satın alma opsiyonu ise 6 milyon 500 bin euro.
İSTANBUL'A GELİYOR
25 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren Cajuste, 33 maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
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