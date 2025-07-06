Süper Lig devi, transferi bitirdi: Jens Cajuste, İstanbul'a geliyor!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çalkantılı şekilde geçiren Beşiktaş, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.



Siyah - beyazlılar, sol bek David Jurasek ve santrfor Tammy Abraham'ı kadrosuna katarak gelecek sezon kadrosunu yapılandırmaya başlarken, üçüncü transferinde de mutlu sona ulaştı.

NAPOLI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI



Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Jens Cajuste'nin kiralık transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı.