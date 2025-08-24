Süper Lig devi vazgeçmişti, yıldız isim Samsunspor'un rakibine imzayı attı!
Panathinaikos, son olarak PSG'de forma giyen Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor ile mücadele eden Panathinaikos, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Yunan ekibi, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Futbol kariyerine Benfica altyapında başlayan Sanches; Bayern Münih, Lille ve Roma gibi takımların formasını da giydi.
Renato Sanches'in ismi transfer dönemi boyunca Trendyol Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı.
Kariyeri boyunca toplam 296 müsabakaya çıkan Portekizli orta saha; 19 gol, 20 asistlik skor katkısında bulundu.
TRABZONSPOR VAZGEÇMİŞTİ
Trabzonspor, Renato Sanches'in transferi için PSG ile anlaşmaya varmıştı.
Bordo-mavililer, oyuncunun sakatlık geçmişi ve gelen sağlık raporları doğrultusunda transferden vazgeçmişti.
