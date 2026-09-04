Süper Lig devine transfer tepkisi. "Yazışmalar kayıt altında"

Samsunspor , iptal olan Mustafa Hekimoğlu transferi için Beşiktaş 'a tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, yazılı yazışmalar ve belgelerin kayıt altında olduğu ve gerekli görüldüğünde kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.

Samsunspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Basında yer alan haberler ve kulübümüze yöneltilen bilgi talepleri doğrultusunda, profesyonel futbolcu Mustafa Hekimoğlu’nun transfer sürecine ilişkin kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirme gereği doğmuştur.

Mustafa Hekimoğlu, kendisiyle ilgilenen en az 7 farklı kulüp arasından tercihini Samsunspor’dan yana kullanmış; futbolcuyla sözleşmenin tüm şartlarında mutabakata varılmıştır. Sürecin bu aşamasında Beşiktaş JK tarafından herhangi bir kiralama bedeli talep edilmemiş, transferin bedelsiz kiralama yöntemiyle gerçekleşeceği tarafımıza bildirilmiştir.

Futbolcu, seyahat ve sözleşme görüşmeleri için gerekli izinleri Beşiktaş’tan alarak 3 Eylül 2026 tarihinde Samsun’a gelmiştir.

Futbolcunun şehrimize gelişinin ardından Beşiktaş JK İdari Yetkilisi Can Kaymakoğlu tarafından kulübümüze gönderilen resmi e-postada, sürecin önceki aşamalarında gündeme getirilmeyen 2.000.000 TL + KDV tutarında kiralama bedeli talep edilmiştir.



Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım; iki kulüp arasındaki ilişkilerin zarar görmemesi, transfer sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanması ve şehrimize kadar gelen futbolcuya verilen sözün yerine getirilmesi adına, sonradan iletilen bu talebi de iyi niyet göstergesi olarak kabul etmiş ve söz konusu bedelin ödenmesini onaylamıştır. Bu süreç ve karşılıklı mutabakatlar yazılı olarak kayıt altındadır.

Ancak kulübümüzün talep edilen şartı kabul etmesine rağmen, Beşiktaş JK Başkanı Sayın Serdal Adalı tarafından transferin gerçekleştirilmeyeceğine karar verildiği tarafımıza iletilmiştir. Böylelikle Beşiktaş tarafından sonradan belirlenen mali şart da kulübümüzce kabul edilmiş olmasına rağmen süreç sonuçlandırılmamış ve transfer, yaz transfer döneminin sona ermesine saatler kala fiilen gerçekleşmemiştir.



Söz konusu kararın Beşiktaş camiasının bütününe mal edilmesinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Yaşanan sürecin, Beşiktaş JK Başkanı Sayın Serdal Adalı’nın tasarrufu doğrultusunda sonuçlandığı yönünde tarafımızda güçlü bir kanaat oluşmuştur.

Mustafa Hekimoğlu transferine ilişkin sürecin ileri bir aşamaya ulaşmış olması nedeniyle, kulübümüzün görüşme yürüttüğü diğer forvet adaylarına ilişkin alternatif transfer süreçleri de olumsuz etkilenmiş ve söz konusu opsiyonlar kaybedilmiştir. Bu durum kulübümüz açısından sportif ve mali sonuçlar doğurmuştur.

Bununla birlikte, konunun yalnızca kulüpler arasındaki transfer ilişkileri açısından değerlendirilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Verilen sözlerin ve üzerinde mutabakata varılan şartların transfer döneminin son saatlerinde değiştirilmesi veya yerine getirilmemesi, kulüpler kadar kariyerlerinin gelişim aşamasındaki genç futbolcuları da doğrudan etkilemektedir.

Kendisini isteyen kulüpler arasından Samsunspor’u tercih eden ve kulübümüzle sözleşme şartlarında anlaşmaya varan Mustafa Hekimoğlu’nun oynama fırsatı ve kariyer planlamasının bu süreçten etkilenmiş olmasını ayrıca üzüntüyle karşılıyoruz. Genç futbolcuların geleceğini doğrudan etkileyen transfer süreçlerinde tüm paydaşların daha büyük bir sorumluluk ve hassasiyetle hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu vesileyle, başta Beşiktaş JK Başkanı Sayın Serdal Adalı olmak üzere, kulüpler arası ilişkilerde sorumluluk üstlenen tüm yöneticileri; verilen sözlere, yazılı mutabakatlara ve karşılıklı güven ilkesine uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.

Samsunspor FK olarak yaşanan süreç nedeniyle kulübümüzün uğradığı ve uğrayabileceği zararların takipçisi olacağımızı; gerekli görülmesi halinde konuyu ilgili hukuki ve sportif mercilere taşıyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Açıklamamızda aktarılan süreç, kulübümüzün elinde bulunan yazılı yazışmalar ve belgelerle kayıt altındadır. Açıklamada yer alan hususların aksine yönelik herhangi bir iddia ortaya konulması halinde, söz konusu yazışma ve belgelerin kamuoyuyla ve basın mensuplarıyla şeffaflık ilkesi çerçevesinde paylaşılacağını bildiririz."