Süper Lig deviyle anılan milli yıldız suskunluğunu bozdu, isyan etti! "Bu konu burada kapandı"
18.01.2026 17:20
Süper Lig'den Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen milli futbolcu Salih Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, sessizliğini koruyan Beşiktaş'ın gündeminde Borussia Dortmund'da forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan gelmişti.
Siyah-beyazlıların oyuncuyla görüşmelerde bulunduğu ve transferi sonlandırmak için pazarlık masasında olduğu iddia edilmişti.
Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suskunluğunu bozdu ve dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Özcan'ın sözleri:
"GERÇEĞİ YANSITMAYAN RAKAMLAR"
"Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk Futbol Medyasında yazılan ve doğru olmayan haberler hakkında açıklama yapmak istiyorum. Ne yazık ki medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir.
"MİLLİ TAKIM VE DORTMUND İÇİN ÇABALAMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Hatırlatmak isterim ki Borussia Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak halihazırda profesyonel kariyerime devam ediyorum. Mevcut durumda Milli Takımımızla birlikte, son üç senedir olduğu gibi kulübümün başarısı için çabalamaya devam edeceğim.
"BU KONUNUN KAPATILMASI DİLEĞİYLE..."
Bu konunun burada kapatılması dileğiyle şahsım harici yapılan hiçbir açıklamayı dikkate almamanızı rica ederim.
Türk Futbol Kamuoyuna saygı ve sevgilerimle."