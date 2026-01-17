Süper Lig ekibi, 56 dakikada dört transferi birden açıkladı

Kayserispor bu transfer sonrası art arda üç transfer paylaşımı daha yaptı ve Jadel Katongo, Semih Güler ile Görkem Sağlam'ı transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekibi; 16.50'de Jadel Katongo, 17.02'de Semih Güler ve 17.09'da Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, İngiliz futbolcu Jadel Katongo ve Semih Güler ile 2,5 yıllık, Görkem Sağlam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.