Süper Lig ekibi, 56 dakikada dört transferi birden açıkladı
17.01.2026 18:17
Süper Lig ekibi Kayserispor, 56 dakikada dört transferi birden açıklayarak dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ara transfer döneminde takviyelerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 56 dakikada dört takviyeyi birden açıkladı.
Kulüpten saat 16.13'te yapılan ilk açıklamada 21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather'la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Sam Mather.
Kayserispor bu transfer sonrası art arda üç transfer paylaşımı daha yaptı ve Jadel Katongo, Semih Güler ile Görkem Sağlam'ı transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig ekibi; 16.50'de Jadel Katongo, 17.02'de Semih Güler ve 17.09'da Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, İngiliz futbolcu Jadel Katongo ve Semih Güler ile 2,5 yıllık, Görkem Sağlam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Semih Güler.
Açıklamada, futbolculara sarı-kırmızılı forma altında başarılar dilendi.