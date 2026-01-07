Süper Lig ekibi ateşi yaktı, Fenerbahçe'den hepsini istiyor! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun derken bir sürpriz daha
07.01.2026 09:06
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı-lacivertlilerde takviye yapılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı konumunda bulunan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun ara transfer döneminde ayrılması bekleniyordu.
İrfan Can Kahveci.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için sarı-lacivertliler ile anlaşmaya varmıştı.
Transferde son kararı oyuncuların vereceği öğrenilirken Kahveci'nin kiralık, Tosun'un ise bonservisiyle Kasımpaşa'ya gitmesi bekleniyor.
Cenk Tosun.
KASIMPAŞA'NIN YENİ HEDEFİ BECAO
Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı İstanbul ekibi, Fenerbahçe'den Rodrigo Becao için de harekete geçti.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, Brezilyalı futbolcuyu da kadrosuna katmak istedi.
Haberin devamında Becao'nun önceliğinin yurt dışı olduğuna dikkat çekilirken, son kararın oyuncuya gelen tüm tekliflere göre verileceğine dikkat çekildi.
Rodrigo Becao.
Fenerbahçe'ye 2023 yazında 8 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle Udinese'den transfer olan 29 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli formayla 38 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik katkı gösterdi.