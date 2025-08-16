Süper Lig ekibi devreye girdi: Eljif Elmas Türkiye'ye dönmek istemedi

5 yıl önce Fenerbahçe'de forma giyen ardından Napoli'ye transfer olan ve Leipzig forması da giyen Eljif Elmas için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; 25 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için Beşiktaş devreye girdi.

Eljif Elmas'ın siyah-beyazlı kulübün yaptığı 5 milyon euro maaş teklifini reddettiği aktarıldı. Futbolcunun Serie A veya Premier Lig'de forma giymek istediği vurgulandı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Leipzig ve Torino forması ile 19 maça çıkan Eljif Elmas burada 4 gol atıp 1 asist yapmıştı.



2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Elmas, Napoli'nin 2022-23 İtalya Serie A şampiyonluğunu kazanmasına da yardımcı olmuştu.