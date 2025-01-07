Süper Lig ekibi Göztepe transfer için yabancı kontenjanı açacak

Süper Lig'de deplasmanda lider Galatasaray'a 2-1 kaybedip perşembe günü ise Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Erzurumspor'a konuk olacak Göztepe, yabancı transferi için kontenjanını azaltacak.

3 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINABİLİR



13 Ocak Pazartesi günü resmen başlayacak ara transfer döneminde en az 3 takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunurken, kurmaylar 3 oyuncunun sözleşmesini ya askıya alacak ya da sonlandıracak.

Çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan ve sezonu kapatan orta saha Isaac Solet ile golcü Datro Fofana'dan bu sezon yararlanamayacak olan Göztepe'nin bu iki futbolcunun sözleşmesini donduracağı kaydedildi.



Solet ve Fofana'nın mukavelelerini askıya alıp yeni yabancı futbolcular için yer açmayı planlayan Göztepe'de, Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un raporuna göre 1 oyuncuyla da yolların ayrılabileceği ifade edildi.



Özellikle forvet hattına 2 transfer yapması kesinleşen Göztepe'nin golcülerini yabancıdan yana tercih edeceği bildirildi.

Göztepe'nin mevcut kadrosundaki yabancı oyuncular şöyle:

Mateusz Lis, Heliton, Djalma Silva, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, David Tijanic, Anthony Dennis, Kuyru Matsuki, Victor Hugo, Novatus Miroshi, Isaac Solet, Romulo Cardoso, Juan Silva ve Datro Fofana.