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Süper Lig ekibinde Altay Bayındır sürprizi

Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Süper Lig ekibinde Altay Bayındır sürprizi

Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren 'de futbolu yöneten Sport Republic şirketine İngiliz devi formasını giyen milli kaleci Altay Bayındır önerisinin geldiği ifade edildi.

ALTAY BAYINDIR TRANSFER LİSTESİNDE

Manchester United'ın Aston Villa'dan ayrılan 32 yaşındaki Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ve Altay'ı gönderilecekler listesine koyduğu bildirildi.

LIS GİDERSE HEDEF ALTAY

İngilizler'in Göztepeli kurmaylara Lis'in gönderilmesi durumunda Altay Bayındır'ı önerdiği ileri sürüldü.

Süper Lig ekibinde Altay Bayındır sürprizi - 1

'ın 'nin yanı sıra yine bazı Türk kulüpleriyle Altay transferi konusunda görüştüğü kaydedildi.

Altay'ın ise kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve şimdilik Süper Lig'e dönmeye sıcak bakmadığı vurgulandı.

Göztepe ise geçen sezonun ikinci yarısında kötü bir performans ortaya koyan Polonyalı eldiven Mateuzs Lis konusunda kesin kararını vermedi.

Eski bir kaleci olan sportif direktör Ivan Mance'nin tatil dönüşü başkan Rasmus Ankersen ve teknik direktör Stanimir Stoilov ile kaleci transferi konusunda toplantı gerçekleştireceği ve kesin kararın görüşme sonrası verileceği bildirildi.

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