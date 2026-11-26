Eyüpspor 'da kadro dışı kalan isimlerin kaleci Moldovan, stoper El Yamiq, orta saha Sabiri ve kanat oyuncusu Billal Boutobba olduğu öne sürüldü.

Eyüpspor bu hafta pazar günü saat 16.00'da Başakşehir'i konuk edecek.

GELECEK İÇİN UMUTLU

Teknik direktörü Mustafa Dalcı, istedikleri sonucu alamadıklarını ama ortaya koydukları performansın gelecek için umut verici olduğunu söylemişti.



Ortaya konulan oyunun ve takımın oyun gücünün kendileri için umut verici olduğunu belirten Dalcı, "Skora bakıldığında belki istediğimizi söyleyemiyoruz ama oynanan oyun ve içindeki oyun gücü ileride bizim için umut verici bir durum. Dolayısıyla vazgeçmeden oyuncularımız, sakat oyuncularımızı da aramıza aldığımızda oyunu daha güçlü şekilde oynayacağımızı düşünüyoruz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor'u da bu anlamda tebrik ediyorum." demişti.