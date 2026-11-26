Süper Lig ekibinde deprem. 4 futbolcu için kadro dışı kararı
26.11.2026 14:42
Eyüpspor'da 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a mağlup olan Eyüpspor'da radikal kararlar masada.
Eyüpspor'da kadro dışı kalan isimlerin kaleci Moldovan, stoper El Yamiq, orta saha Sabiri ve kanat oyuncusu Billal Boutobba olduğu öne sürüldü.
Eyüpspor bu hafta pazar günü saat 16.00'da Başakşehir'i konuk edecek.
GELECEK İÇİN UMUTLU
Teknik direktörü Mustafa Dalcı, istedikleri sonucu alamadıklarını ama ortaya koydukları performansın gelecek için umut verici olduğunu söylemişti.
Ortaya konulan oyunun ve takımın oyun gücünün kendileri için umut verici olduğunu belirten Dalcı, "Skora bakıldığında belki istediğimizi söyleyemiyoruz ama oynanan oyun ve içindeki oyun gücü ileride bizim için umut verici bir durum. Dolayısıyla vazgeçmeden oyuncularımız, sakat oyuncularımızı da aramıza aldığımızda oyunu daha güçlü şekilde oynayacağımızı düşünüyoruz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor'u da bu anlamda tebrik ediyorum." demişti.
Trendyol Süper Lig
|#
|Trendyol Süper Lig
|O
|A
|P
|1
Galatasaray
|12
|+13
|31
|2
Trabzonspor
|12
|+19
|28
|3
Beşiktaş
|12
|+13
|25
|4
Amed Sportif
|12
|+11
|23
|5
Kasımpaşa
|12
|+7
|23
|6
Fenerbahçe
|12
|+19
|20
|7
Başakşehir
|12
|+4
|20
|8
Kocaelispor
|12
|+4
|20
|9
Göztepe
|12
|+4
|18
|10
Ç.Rizespor
|12
|-1
|17
|11
Çorum FK
|12
|-2
|16
|12
Gençlerbirliği
|12
|-8
|14
|13
Erzurumspor FK
|12
|-8
|14
|14
Alanyaspor
|12
|-10
|12
|15
Konyaspor
|12
|-10
|8
|16
Gaziantep FK
|12
|-11
|8
|17
Samsunspor
|12
|-16
|7
|18
Eyüpspor
|12
|-28
|3