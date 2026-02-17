Süper Lig ekibinde isyan, "18 puanımız çalındı"

Süper Lig'in ikinci devresinde 5 maça çıkan Kocaelispor, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik yaşadı. Son 2 karşılaşmayı kazanarak 30 puan ve averajla 7. sıraya yükselen yeşil-siyahlı ekip, iç saha performansıyla öne çıkıyor.

Sezon başından bu yana sahasında çıktığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de yenilgi yaşayan Kocaelispor, ligin iç sahada en fazla puan toplayan averajla 6. ekibi konumunda yer alıyor.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Süper Lig'deki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.



Kulüp başkanı Durul, devre arasını iyi geçirdiklerini, oturmuş kadrolarına bir takviye yaptıklarını, ikinci devrede şu ana kadar 7 puanı hanelerine yazdırdıklarını dile getirdi.



Bu hafta Çaykur Rizespor'la deplasmanda zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarına değinen Durul, Süper Lig'de her maçın zor olduğunu vurguladı.



"Süper Lig'de kora kor mücadele oluyor. Süper Lig'de o mücadeleyi en iyi yöneten, en iyi oynayan takımlardan biriyiz." diyen Durul, taraflı tarafsız herkesin bunu söylediğini, Kocaelispor'un gücünün her geçen gün arttığını ve taraftarın kendileri için büyük bir itici güç olduğunu anlattı.

“AVRUPA'YA GİDEBİLMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”



Durul, ligin birinci ve ikinci devresinin ilk döneminde oynadıkları maçlar karşılaştırıldığında, zorluk derecesinin aynı olduğunun görülebileceğine işaret ederek, geçen sürede takımın güçlendiğini ve futbolcuların birbirine uyum sağladığını söyledi.



Süre bularak gelişen futbolcuların iyi performanslar ortaya koyduğunu belirten Durul, "İyi bir takımımız, iyi bir kadromuz, iyi bir hocamız, iyi bir taraftarımız var. İnşallah çıkışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Avrupa hedefi koyduk. Bazı kesimler için belki ütopikti. Pek inandırıcı gelmiyordu. Geçen sene de 'Şampiyon olacağız' dediğimizde birçok kişi inanmadı ama şampiyon olduk." diye konuştu.



Durul, şu anda 7. sırada olduklarını ve bitime 12 haftanın bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Önümüzde 36 puan var. Bunların hepsine talibiz ve alabilecek durumdayız. Böyle bir takımımız, oyunumuz ve gücümüz var. Avrupa bizim için son durak da olmayacaktır ama bu sene inşallah biz onu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Bugünkü durumumuz aslında daha yukarılardaydı. Elimizden alınan puanları herkes gördü."



Avrupa'da mücadele etmeyi hak eden bir kulüp olduklarını ifade eden Durul, Kocaelispor'un sezon başından beri 18 puanının çalındığını savundu.

Kocaelispor'un kenti mutlu etmeye devam edeceğini belirten Durul, bu sezon iç saha performansıyla da öne çıktıklarını söyledi.