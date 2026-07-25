Süper Lig ekibinde olaylı kongre, başkan belli oldu

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel kurulda, Gençlerbirliği’nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısında Ali Osman Avşar'ın adaylıktan çekilmesiyle tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Arda Çakmak, yapılan açık oylama sonucu yeniden başkan oldu.



“GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BUNA ZAMAN AYIRMAMASI LAZIMDI”



Oylamanın ardından konuşan Çakmak, yönetim içerisinde fikir ve görüş ayrılıkları olabileceğini söyleyerek, "Herkesin görüşüne saygımız var. Keşke bu görüş ayrılığına düşen arkadaşlar, kulübümüzü bugün genel kurula götürmese de daha uygun bir zamanda yapsaydı. Çünkü bugün Gençlerbirliği’nin çözmesi gereken yüzlerce problem var. İnanın genel kurul, Gençlerbirliği gündeminde en son olması gereken gündem maddesi. Hiçbir şekilde şu anda Gençlerbirliği’nin buna zaman ayırmaması lazımdı. Maalesef bunu yaptık ama inşallah bugünden itibaren yeni yönetimimizle daha güçlü bir şekilde Gençlerbirliği’ni hak ettiği yerlere getireceğiz. Konuşmalar oldu, kırgınlıklar oldu. Ben kendi şahsım adına herkesten özür diliyorum. Bugün itibarıyla Gençlerbirliği’ndeki kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir. Ben kendi adıma herkesi affediyorum. Herkesten de af diliyorum. Hakkınızı helal edin, teşekkür ederim" diye konuştu.