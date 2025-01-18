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Süper Lig ekibinden İsmail Kartal'a teklif

Son olarak geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'a Süper Lig ekibi Kayserispor'un teklif yaptığı ancak tecrübeli çalıştırıcının bu teklifi reddettiği iddia edildi.

Süper Lig ekibinden İsmail Kartal'a teklif

Geçtiğimiz sezon 'yi çalıştıran ve 99 puan ikinci olan İsmail Kartal'a 'den teklif geldi.

, gündemine Kartal'ı aldı. Sarı Kırmızılılar, Kartal'da teklif sunduğu iddia edildi.

REDDETTİ

Ajansspor'da yer alan habere göre; Başkan Nurettin Açıkalın'ın Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ancak Kartal, Kayserispor'un teklifini kabul etmedi.

Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırması beklenen yönetim, yeni teknik direktör konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kartal'ın teklifi reddetmesinin ardından, Kayserispor yönetimi gözünü Marius Sumudica'ya çevirdi.

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