Süper Lig ekiplerinden Kieran Trippier atağı

Newcastle United'da Eddie Howe'un planları arasında yer almayan ve ayrılığı gündemde olan Kieran Trippier için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'un haberine göre, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor'un İngiliz sağ beki kiralamak için Newcastle United ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Ayrıca haberde bu gece transfer perdesi kapanacak Suudi Arabistan'da bazı kulüplerin de devrede olduğu kaydedildi.

Newcastle formasıyla 94 resmi maça çıkan Trippier, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 21 asistlik katkı sağladı.