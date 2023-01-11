NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu

TFF, ara transfer dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Takım Harcama Limitlerini ikinci ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti.

3'üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş'ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:

1.Trabzonspor A.Ş: 744.527.045 - 1.042.337.863

2.Fenerbahçe A.Ş: 1.134.152.391 - 1.587.813.348

3.Arabam.com Konyaspor: 206.164.520 - 288.630.328

4.Medipol Başakşehir FK: 286.872.606 - 401.621.648

5.Corendon Alanyaspor: 185.810.956 - 260.135.339

6.Beşiktaş A.Ş: 700.774.651 - 981.084.511

7.Fraport TAV Antalyaspor: 198.447.905 - 277.827.066

8.Vavacars Fatih Karagümrük: 133.307.309 - 186.630.232

9.Adana Demirspor A.Ş: 287.558.866 - 402.582.412

10.Demir Grup Sivasspor: 269.432.666 - 377.205.732

11.Kasımpaşa A.Ş: 171.317.390 - 239.844.346

12.Atakaş Hatayspor: 180.937.033 - 253.311.846

13.Galatasaray A.Ş 1.104.157.487 - 1.545.820.482

14.Yukatel Kayserispor: 136.325.484 - 190.855.678

15.Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş: 267.841.294 - 374.977.812

16.Bitexen Giresunspor: 202.431.404 - 283.403.965

17.MKE Ankaragücü: - 236.048.959 - 330.468.543

18.HangiKredi Ümraniyespor: 186.694.743 - 261.372.640

19.İstanbulspor A.Ş: 195.247.056 - 273.345.878

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...