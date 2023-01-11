Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.



Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti.

3'üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş'ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:



1.Trabzonspor A.Ş: 744.527.045 - 1.042.337.863



2.Fenerbahçe A.Ş: 1.134.152.391 - 1.587.813.348



3.Arabam.com Konyaspor: 206.164.520 - 288.630.328



4.Medipol Başakşehir FK: 286.872.606 - 401.621.648



5.Corendon Alanyaspor: 185.810.956 - 260.135.339



6.Beşiktaş A.Ş: 700.774.651 - 981.084.511



7.Fraport TAV Antalyaspor: 198.447.905 - 277.827.066



8.Vavacars Fatih Karagümrük: 133.307.309 - 186.630.232



9.Adana Demirspor A.Ş: 287.558.866 - 402.582.412



10.Demir Grup Sivasspor: 269.432.666 - 377.205.732



11.Kasımpaşa A.Ş: 171.317.390 - 239.844.346



12.Atakaş Hatayspor: 180.937.033 - 253.311.846



13.Galatasaray A.Ş 1.104.157.487 - 1.545.820.482



14.Yukatel Kayserispor: 136.325.484 - 190.855.678



15.Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş: 267.841.294 - 374.977.812



16.Bitexen Giresunspor: 202.431.404 - 283.403.965



17.MKE Ankaragücü: - 236.048.959 - 330.468.543



18.HangiKredi Ümraniyespor: 186.694.743 - 261.372.640



19.İstanbulspor A.Ş: 195.247.056 - 273.345.878