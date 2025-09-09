Süper Lig ertelenen maçların takvimi belli oldu! Ertelenen maçlar ne zaman?
TFF Süper Lig'de ertelenen maçların oynanacağı tarihleri duyurdu. Takımların Avrupa'daki mücadeleleri sebebiyle müsabakaları ertelenmişti. Spor severler ise ertelenen maçların oynanacağı tarih odaklanmıştı. Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları 16 Eylül'de başlayacak. Avrupa ve Konferans Ligi maçları ise Eylül sonu ve Ekim başında spor severlerin karşısında olacak. İşte, ertelenen Süper Lig maçlarının oynanacağı tarihler...
Süper Lig'de ertelenen karşılaşmaların yeni tarihi belli oldu. 1'inci, 3'üncü haftada yer alan 6 müsabaka Milli maçlar öncesi gerçekleştirilecek. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu ertelenen maçlar için bekleyiş başladı.
ERTELENEN SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN?
TFF, UEFA turnuvaları sebebiyle ertelenen Süper Lig maçlarının yeni tarihlerini açıkladı. Milli ara ardından 1. ve 3. hafta maçları yapılacak.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 1. ve 3. hafta maçları 17 Eylül'de olacak.
Fatih Karagümrük - Başakşehir (17 Eylül / 20:00)
Fenerbahçe - Alanyaspor (17 Eylül / 20:00)
Kayserispor - Beşiktaş (17 Eylül )
Konyaspor - Beşiktaş (17 Eylül )
Çaykur Rizespor - Başakşehir (17 Eylül)
Samsunspor - Kasımpaşa (17 Eylül 20:00)
Süper Lig maçları BeinSports ekranlarından aktarılıyor. Lig'de 5. hafta maçları da 13-15 Eylül tarihleri arasında olacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Maç Takvimi
- Süper Lig Maçları