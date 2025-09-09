Süper Lig ertelenen maçların takvimi belli oldu! Ertelenen maçlar ne zaman?

Süper Lig'de ertelenen karşılaşmaların yeni tarihi belli oldu. 1'inci, 3'üncü haftada yer alan 6 müsabaka Milli maçlar öncesi gerçekleştirilecek. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu ertelenen maçlar için bekleyiş başladı.



ERTELENEN SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN?



TFF, UEFA turnuvaları sebebiyle ertelenen Süper Lig maçlarının yeni tarihlerini açıkladı. Milli ara ardından 1. ve 3. hafta maçları yapılacak.



Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 1. ve 3. hafta maçları 17 Eylül'de olacak.



Fatih Karagümrük - Başakşehir (17 Eylül / 20:00)



Fenerbahçe - Alanyaspor (17 Eylül / 20:00)



Kayserispor - Beşiktaş (17 Eylül )



Konyaspor - Beşiktaş (17 Eylül )



Çaykur Rizespor - Başakşehir (17 Eylül)



Samsunspor - Kasımpaşa (17 Eylül 20:00)



Süper Lig maçları BeinSports ekranlarından aktarılıyor. Lig'de 5. hafta maçları da 13-15 Eylül tarihleri arasında olacak.



