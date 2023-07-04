Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2023-2024 fikstür çekimi ve maç tarihleri

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla geride kalan Süper Lig'de, gelecek sezon şimdiden futbolseverlerin ilgi alanı içinde yer alıyor. Pek çok taraftar yeni sezon araştırmalarına hız verdi. İşte, 2023-2024 fikstür çekimi ve maç tarihleri hakkında en güncel bilgiler...



SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.



Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.



FİKSTÜR BELLİ OLDU MU?



Süper Lig fikstür çekim tarihi henüz açıklanmadı.



Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar daha sonra ilan edilecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.