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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2023-2024 Süper Lig fikstürü belli oldu mu?

Süper Lig fikstür çekimi, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. 2023-24 Süper Lig fikstür çekimi için gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2023-2024 Süper Lig fikstürü belli oldu mu?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2023-2024 Süper Lig fikstürü belli oldu mu?

Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Bu tarihlerin belirlenmesiyle birlikte, Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün ne zaman çekileceği sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.

SÜPER LİG ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Süper Lig fikstür çekim tarihi henüz açıklanmadı.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar daha sonra ilan edilecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2023-2024 Süper Lig fikstürü belli oldu mu? - 1

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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