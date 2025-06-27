Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? TFF tarih verdi

Yeni sezon hazırlıklarının hız kazandığı şu günlerde, Süper Lig fikstür çekimi tarihi de araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu yıl da fikstür çekimi TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek. Peki, 2025-2026 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?



SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Süper Lig'de 2025/26 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleşecek.



Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.



TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Süper Lig’de 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi olarak da bilinen yaz transfer sezonu 30 Haziran’da başlayacak ve 12 Eylül’de sona erecek.