Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? (2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi tarihi)

2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi için gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi hakkında ayrıntılar...



SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve 1. Lig'in fikstürü geçtiğimiz yıl 18 Temmuz tarihinde çekilmişti.



Buna göre; Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürünün de bu yıl temmuz ayının 2. haftası itibarıyla çekilmesi bekleniyor.

