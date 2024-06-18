Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? (2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi tarihi)

2024-2025 Süper Lig fikstür çekimi için gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi hakkında ayrıntılar...
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve 1. Lig'in fikstürü geçtiğimiz yıl 18 Temmuz tarihinde çekilmişti.
Buna göre; Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürünün de bu yıl temmuz ayının 2. haftası itibarıyla çekilmesi bekleniyor.
2024-2025 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl Süper Lig ve 1. Lig 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlamıştı.
Bu yıl da Süper Lig maçlarının ağustos ayında başlaması bekleniyor.
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