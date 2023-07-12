NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? Tarih belli oldu (2023-24 Süper Lig başlangıç tarihi)

Süper Lig fikstür çekimi tarihi, binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak olan Süper Lig fikstür çekimiyle birlikte, ligde oynanacak ilk hafta maçları belli olacak. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? Tarih belli oldu (2023-24 Süper Lig başlangıç tarihi)

fikstürünün ne zaman çekileceği, ligin başlamasıyla birlikte takımlarının ilk hafta hangi takımlarla mücadele edeceğini merak eden futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugün, tarafından yapılması planlanan Süper Lig fikstür çekimi başka bir tarihe ertelendi. İşte ayrıntılar.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? Tarih belli oldu (2023-24 Süper Lig başlangıç tarihi) - 1

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Lig fikstür çekimi tarihi belli oldu

Süper Lig'de bugün yapılması planlanan 2023-24 sezonu fikstür çekimi önümüzdeki haftaya ertelendi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...