Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor.



Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.



Haftaya 79 puanla lider giren Okan Buruk'un öğrencileri, maçtan galip ayrılırsa, diğer sonuçlara bakmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala kupaya uzanacak.



Galatasaray, kazanamazsa en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleyecek. Sarı-lacivertliler kazanırsa şampiyonluk düğümü 37. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek.



Sarı-kırmızılılar'da tek eksik var. Nicolo Zaniolo kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA



Galatasaray'da ceza sınırındaki Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisini kaçıracak.



Tolunay Kafkası'ın çalıştırdığı Ankaragücü, düşme hattının 5 puan önünde 12. basamakta.



Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak kritik maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Kitsiou, Djokanovic, Diack, Hanousek, Emre Kılınç, Beridze, Sowe



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.