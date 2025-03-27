Süper Lig geri döndü: 29. hafta programı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında perde 28 Mart Cuma günü yapılacak 4 maçla açılacak.



Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. haftanın maç programı şöyle:



28 Mart Cuma:



16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)



16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)



29 Mart Cumartesi:



13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)



16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)



20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)



31 Mart Pazartesi:



20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)