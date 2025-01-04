Süper Lig güncel puan durumu: Ligde 2. yarının ilk hafta maçları nasıl sonuçlandı?

Süper Lig puan durumunda son durum, 18. hafta maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ligde bu hafta yine birçok maç kıran kırana geçecek. Bugün Galatasaray sahasında zorlu Göztepe ile karşılaşacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?



SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 18. hafta maçları şöyle:



3 Ocak Cuma



Rizespor 1-1 Beşiktaş

Alanyaspor 2-1 Konyaspor



4 Ocak Cumartesi



Adana Demirspor-Başakşehir: Erkan Özdamar

Antalyaspor-Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu

Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen



5 Ocak Pazar



Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın

Bodrum FK-Kayserispor: Yasin Kol

Fenerbahçe-Hatayspor: Oğuzhan Çakır

SÜPER LİG PUAN DURUMU