Süper Lig güncel puan durumu: Ligde 2. yarının ilk hafta maçları nasıl sonuçlandı?
Süper Lig güncel puan durumu, ligde 2. yarının ilk hafta maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Süper Lig'de 2. yarı dün oynanan maçlarla birlikte başladı. Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak, son haftalardaki düşüşünü sürdürdü. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig puan durumunda son durum, 18. hafta maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ligde bu hafta yine birçok maç kıran kırana geçecek. Bugün Galatasaray sahasında zorlu Göztepe ile karşılaşacak. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 18. hafta maçları şöyle:
3 Ocak Cuma
Rizespor 1-1 Beşiktaş
Alanyaspor 2-1 Konyaspor
4 Ocak Cumartesi
Adana Demirspor-Başakşehir: Erkan Özdamar
Antalyaspor-Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu
Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar
Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın
Bodrum FK-Kayserispor: Yasin Kol
Fenerbahçe-Hatayspor: Oğuzhan Çakır
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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