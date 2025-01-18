Süper Lig güncel puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 20. hafta maç sonuçları)

Süper Lig'de 20. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig güncel puan durumu nasıl şekillendi?



SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



17 Ocak Cuma:



Atakaş Hatayspor 1-1 Galatasaray (Mersin)



18 Ocak Cumartesi:



RAMS Başakşehir 2-0 Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)



Saat 16.00: Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)



Saat 19.00: Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)



19 Ocak Pazar:



Saat 13.30: Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)



Saat 16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



Saat 19.00: ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



Saat 19.00: Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)



20 Ocak Pazartesi:



Saat 20.00: Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)



SÜPER LİG PUAN DURUMU