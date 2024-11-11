Süper Lig güncel puan durumu: Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve oluşan puan tablosu
Süper Lig puan durumunda güncel son durum, 12. hafta maçlarının oynanmaya başlamasıyla birlikte futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray evinde Samsunspor'u yenerek puan farkını korudu. Fenerbahçe ise sahasında Sivasspor'u rahat geçti. İşte Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve oluşan puan tablosu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftası dün oynanan maçlarla tamamlandı. Süper Lig'de bu hafta nefes kesen mücadeleler oynandı. İşte Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve oluşan puan tablosu.
SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: 1-2
Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK: 3-2
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 3-1
Adana Demirspor-ikas Eyüpspor: 0-1
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-1
Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0
Galatasaray-Samsunspor: 3-2
RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 0-0
Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: 4-0
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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