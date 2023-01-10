Süper Lig güncel puan durumu (Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'de güncel puan durumu, 18. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve puan durumu.



SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0



Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1



VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3



MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1



Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1



Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3



Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1



İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1



Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0



SÜPER LİG PUAN DURUMU