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Süper Lig güncel puan durumu (Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu 18. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe derbi mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçti. Trabzonspor ise deplasmanda Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu tablosu.

Süper Lig güncel puan durumu (Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

'de güncel puan durumu, 18. hafta maçlarının sona ermesiyle birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve puan durumu.

SÜPER LİG 18. HAFTA

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3

MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1

Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0

SÜPER LİG

Süper Lig güncel puan durumu (Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve puan durumu) - 1

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