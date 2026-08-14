Süper Lig heyecanı başlıyor. İlk düdük Rams Park'ta
14.08.2026 07:35
Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü 21.30'daki açılış maçında karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk santrası bugün yapılacak. 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da.
Son şampiyon Galatasaray ile lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 21:30'da Rams Park'ta sahaya çıkacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan sarı-kırmızılılar, üst üste beşinci şampiyonluğu hedefliyor.
Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda, Diyarbakır da Amed Sportif Faaliyetler ile 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak.
Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle:
YARIN
19:00 KASIMPAŞA - TRABZONSPOR
19:00 TÜMOSAN KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR
21:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - CORENDON ALANYASPOR
21:30 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE
PAZAR
19:00 BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR
21:30 AMED SPORTİF FAALİYETLER - ERZURUMSPOR
21:30 BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR
PAZARTESİ
21:30 SAMSUNSPOR - GÖZTEPE
YABANCI SINIRINDA 10+4
Türk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler, en az 4 yabancı oyuncu için ise 23 yaş altı şartı arayacak.
DERBİLER NE ZAMAN?
2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak.
4'üncü haftada Fenerbahçe-Beşiktaş, 6'ncı haftada Trabzonspor-Galatasaray, 8'inci haftada Trabzonspor-Beşiktaş, 9'uncu haftada Galatasaray-Fenerbahçe, 13'üncü haftada Beşiktaş-Galatasaray ve 15'inci haftada Fenerbahçe-Trabzonspor derbileri oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan, 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.