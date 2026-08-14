Süper Lig heyecanı başlıyor. İlk düdük Rams Park'ta

Trendyol Süper Lig 'de 2026-2027 sezonun ilk santrası bugün yapılacak. 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da.

Son şampiyon Galatasaray ile lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 21:30'da Rams Park 'ta sahaya çıkacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan sarı-kırmızılılar, üst üste beşinci şampiyonluğu hedefliyor.

Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda, Diyarbakır da Amed Sportif Faaliyetler ile 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak.

Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle:

YARIN

19:00 KASIMPAŞA - TRABZONSPOR

19:00 TÜMOSAN KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

21:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - CORENDON ALANYASPOR

21:30 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

PAZAR

19:00 BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR

21:30 AMED SPORTİF FAALİYETLER - ERZURUMSPOR

21:30 BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR

PAZARTESİ

21:30 SAMSUNSPOR - GÖZTEPE

YABANCI SINIRINDA 10+4

Türk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler, en az 4 yabancı oyuncu için ise 23 yaş altı şartı arayacak.

DERBİLER NE ZAMAN?

2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak.

4'üncü haftada Fenerbahçe-Beşiktaş, 6'ncı haftada Trabzonspor-Galatasaray, 8'inci haftada Trabzonspor-Beşiktaş, 9'uncu haftada Galatasaray-Fenerbahçe, 13'üncü haftada Beşiktaş-Galatasaray ve 15'inci haftada Fenerbahçe-Trabzonspor derbileri oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan, 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.