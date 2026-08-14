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Süper Lig heyecanı başlıyor. İlk düdük Rams Park'ta

14.08.2026 07:35

Süper Lig heyecanı başlıyor. İlk düdük Rams Park'ta
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü 21.30'daki açılış maçında karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk santrası bugün yapılacak. 34 haftalık maratonun açılış maçı İstanbul'da.

 

Son şampiyon Galatasaray ile lige ilk kez yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 21:30'da Rams Park'ta sahaya çıkacak. Lig tarihinde bir ilkin peşinde olan sarı-kırmızılılar, üst üste beşinci şampiyonluğu hedefliyor.

 

Çorum'un ilk kez Süper Lig'i deneyimleyeceği sezonda, Diyarbakır da Amed Sportif Faaliyetler ile 16 yıl sonra bu heyecanı yaşayacak.

 

Sezonun ilk haftasındaki diğer maçlar şöyle:

 

YARIN

 

19:00 KASIMPAŞA - TRABZONSPOR

19:00 TÜMOSAN KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR

21:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - CORENDON ALANYASPOR

21:30 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

 

PAZAR

 

19:00 BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR

21:30 AMED SPORTİF FAALİYETLER - ERZURUMSPOR

21:30 BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR

 

PAZARTESİ

 

21:30 SAMSUNSPOR - GÖZTEPE

 

YABANCI SINIRINDA 10+4

 

Türk futbolu sık sık değişen yabancı kuralında bu sezon ilk kez 10+4 uygulamasıyla tanışacak. Kadrolarına yaş sınırı olmadan 10 futbolcuyu kaydettirebilecek kulüpler, en az 4 yabancı oyuncu için ise 23 yaş altı şartı arayacak.

 

DERBİLER NE ZAMAN?

 

2026-2027 sezonunda derbi takvimi ise Eylül'de başlayacak.

 

4'üncü haftada Fenerbahçe-Beşiktaş, 6'ncı haftada Trabzonspor-Galatasaray, 8'inci haftada Trabzonspor-Beşiktaş, 9'uncu haftada Galatasaray-Fenerbahçe, 13'üncü haftada Beşiktaş-Galatasaray ve 15'inci haftada Fenerbahçe-Trabzonspor derbileri oynanacak.

 

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk devresi 21 Aralık'ta sona erecek. 3 haftalık aranın ardından yeniden başlayacak heyecan, 23 Mayıs 2027'de noktalanacak.

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