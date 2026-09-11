Süper Lig heyecanı. Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı
11.09.2026 19:03
Son Güncelleme: 11.09.2026 20:13
Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Erzurumspor FK'yı ağırlıyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.
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İLK YARI OYNANIYOR
BEŞİKTAŞ 0-0 ERZURUMSPOR FK
5. RANDEVU
Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.
Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde gol gördü.