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Süper Lig heyecanı. Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı

11.09.2026 19:03

Son Güncelleme: 11.09.2026 20:13

Süper Lig heyecanı. Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Erzurumspor FK'yı ağırlıyor.

 

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

 

CANLI SKOR

 

İLK YARI OYNANIYOR

 

BEŞİKTAŞ 0-0 ERZURUMSPOR FK

20:13
KONUK EKİP GOLE YAKLAŞTI
12. Dakika: Bu kez Erzurumspor FK etkili geldi. Organize gelişen atakta savunma arkasına atılan topla ceza sahasına giren Miguel Cardoso'nun sert şutu yandan auta çıktı.
20:06
BU KEZ DE CERNY DENEDİ
5. Dakika: Beşiktaş gole yaklaştı. Trossard'ın pasıyla çizgiye inen Orkun'un ortasına Cerny'nin gelişine şutu üstten auta gitti.
20:02
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ
2. Dakika: İlk tehlike Beşiktaş'tan. Murillo'nun pasıyla ceza sahasına giren Oh'un tek vuruşunu kaleci kurtardı.
20:00
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı başladı.
19:33
ITALIANO: "DERBİ GALİBİYETİNİ TAÇLANDIRMALIYIZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Eğer geçen haftaki derbi galibiyetini taçlandırmak istiyorsak bugün çok büyük bir iş yapmamız gerekiyor. Rakibimizi asla küçümsememeliyiz. Bu hatayı yapamayız. %100 konsantre olmalıyız. Ligde elimizden geleni yapmamız gerekiyor, yaptığımız gibi devam etmemiz gerekiyor."
Anadolu Ajansı
19:17
ÖZBALTA: "DOĞRU ZAMANI ARAMALIYIZ"
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: "İlk iki hafta ve son oynadığımız iki maç... İki maçta 4 puan hem camianın hem de oyuncuların özgüvenini yerine getirdi. Burası zor bir deplasman. Müthiş bir atmosfer olacak birazdan. Beşiktaşlı oyuncuların kalitesinden söz etmeye gerek yok. Hafta biraz kısa oluyor cuma maçı olunca, iki tane taktik idmanı yapabiliyoruz ama ikisi de çok verimli geçti. Oyun planına sadık kalırsak ve oyun disiplininden kopmazsak, bugün Beşiktaş'a zorluk çıkarabileceğimiz dakikalar olacaktır. Beşiktaş 4 maçta 9 puan, Avrupa'da iyi gidiyor. Özgüvenleri çok yüksek. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Doğru zamanı aramalıyız. İyi mücadele etmeliyiz. Buradan öz güvenle dönmek istiyoruz."
19:03
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh. Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.

5. RANDEVU

 

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

 

Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

 

İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.

 

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.

 

Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde gol gördü.

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