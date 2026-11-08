Süper Lig heyecanı. Beşiktaş-Gençlerbirliği

TEKNİK ADAMLAR NE DEDİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Hepimiz bugün kazanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Puan sıralamasına baktığımız zaman 3 puanın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Umarız milli araya kazanarak daha sakin gireriz. Çünkü geçen sefer bunu başaramamıştık. Kazanmamız ve istekli olmamız lazım. Akşam umarım stadyumdan mutlu bir şekilde ayrılırız." dedi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck da, "Öncelikle bu maçtan zevk alacağiz çünkü fantastik bir atmosferde fantastik bir statta oynayacağız. Her futbolcu böyle maçları oynamak ister. Son maçta yaptıklarımıza bu maçta da devam edersek iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Korkmadan özgüvenle oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ın üzerinde baskı olacak. Bu yüzden taraftarı önünde kazanmak isteyecektir. Onlara karşı topa sahip olarak, topun değerini bilerek oynarsak iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.