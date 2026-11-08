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Süper Lig heyecanı. Beşiktaş-Gençlerbirliği

08.11.2026 20:03

Son Güncelleme: 08.11.2026 21:01

Süper Lig heyecanı. Beşiktaş-Gençlerbirliği
Anadolu Ajansı

Beşiktaş hafta içi Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanında 3-2 mağlup olmuştu.

Volkan Üstüyıldız
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Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.

 

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Saat 21.00'de başlayan müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

 

20:58
MAÇ BAŞLADI
Dakika 1: Mücadele Gençlerbirliği'nin vuruşu ile başladı.
20:49
TEKNİK ADAMLAR NE DEDİ?
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Hepimiz bugün kazanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Puan sıralamasına baktığımız zaman 3 puanın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Umarız milli araya kazanarak daha sakin gireriz. Çünkü geçen sefer bunu başaramamıştık. Kazanmamız ve istekli olmamız lazım. Akşam umarım stadyumdan mutlu bir şekilde ayrılırız." dedi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck da, "Öncelikle bu maçtan zevk alacağiz çünkü fantastik bir atmosferde fantastik bir statta oynayacağız. Her futbolcu böyle maçları oynamak ister. Son maçta yaptıklarımıza bu maçta da devam edersek iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Korkmadan özgüvenle oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ın üzerinde baskı olacak. Bu yüzden taraftarı önünde kazanmak isteyecektir. Onlara karşı topa sahip olarak, topun değerini bilerek oynarsak iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.
20:02
İLK 11'LER AÇIKLANDI
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Ndidi, İlhan Fakılı, Trossard, Vlahovic Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes

Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve 19 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, ligde geçen hafta Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalırken hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 mağlup oldu.

 

Son maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, ligde 7 maç sonra kazanarak moral buldu. Kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

 

Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde Eyüpspor, Arca Çorum Futbol Kulübü, Erzurumspor Futbol Kulübü, Kocaelispor ve İstanbul Başakşehir'i yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam ediyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 14 gol atarken 3 gole engel olamadı.

 

Son üç deplasman maçında kalesinde 11 gol gören Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda gol atamadı. Başkent ekibi, deplasmandaki tek galibiyetini ise ikinci haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek aldı.

 

 