Süper Lig heyecanı. Beşiktaş-Gençlerbirliği
08.11.2026 20:03
Son Güncelleme: 08.11.2026 21:01
Beşiktaş hafta içi Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanında 3-2 mağlup olmuştu.
Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Saat 21.00'de başlayan müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve 19 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, ligde geçen hafta Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalırken hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 mağlup oldu.
Son maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, ligde 7 maç sonra kazanarak moral buldu. Kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde Eyüpspor, Arca Çorum Futbol Kulübü, Erzurumspor Futbol Kulübü, Kocaelispor ve İstanbul Başakşehir'i yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam ediyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 14 gol atarken 3 gole engel olamadı.
Son üç deplasman maçında kalesinde 11 gol gören Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda gol atamadı. Başkent ekibi, deplasmandaki tek galibiyetini ise ikinci haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek aldı.