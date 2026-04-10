Süper Lig heyecanı. Beşiktaş'ın konuğu Antalyaspor
10.04.2026 18:53
Son Güncelleme: 10.04.2026 20:08
Beşiktaş takımı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.
BEŞİKTAŞ 1-0 ANTALYASPOR
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve haftaya 52 puanla 4. sırada giriş yaptı.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.
Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Antalya temsilcisi ise çıktığı 28 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, topladığı 28 puanla 13. sırada kendine yer buldu.
NDIDI FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak sevki gerçekleştirilen Vaclav Cerny'nin maçta forma giyip giymeyeceği karar açıklandıktan sonra belli olacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alıyor.