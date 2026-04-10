Süper Lig heyecanı. Beşiktaş'ın konuğu Antalyaspor

YALÇIN: "YENİ SEZON PLANLAMASINA BAŞLAYACAĞIZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "İç sahada oynayacağız. Kendi taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Bazı oyuncularımızın ufak tefek sorunları var, çok riske etmek istemedik ama oyunun devamında kullanabiliriz. Önümüzdeki sezonun planlamasına başlayacağız yavaş yavaş. Bunun için bazı oyuncuları görmemiz gerekiyor. Bazen farklı oyuncuları görebiliriz. 2-3 oyuncunun ufak tefek sorunları vardı bu maçta dediğim gibi o yüzden riske etmek istemedik."