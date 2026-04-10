Süper Lig heyecanı. Beşiktaş'ın konuğu Antalyaspor

10.04.2026 18:53

Son Güncelleme: 10.04.2026 20:08

Beşiktaş takımı.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlıyor.

 

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

 

CANLI SKOR

 

BEŞİKTAŞ 1-0 ANTALYASPOR

20:07
İLK GOL GELDİ
5. Dakika: Beşiktaş 1-0 öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Orkun Kökçü'nün aşırtma vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
20:05
GOL POZİSYONU
3. Dakika: Beşiktaş gole yaklaştı. Organize gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Oh'un vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
20:00
İLK DÜDÜK GELDİ
Beşiktaş-Antalyaspor maçı başladı
19:39
YALÇIN: "YENİ SEZON PLANLAMASINA BAŞLAYACAĞIZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "İç sahada oynayacağız. Kendi taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Bazı oyuncularımızın ufak tefek sorunları var, çok riske etmek istemedik ama oyunun devamında kullanabiliriz. Önümüzdeki sezonun planlamasına başlayacağız yavaş yavaş. Bunun için bazı oyuncuları görmemiz gerekiyor. Bazen farklı oyuncuları görebiliriz. 2-3 oyuncunun ufak tefek sorunları vardı bu maçta dediğim gibi o yüzden riske etmek istemedik."
19:20
UĞURLU: "ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"
Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: "Milli arayı çok değerlendirdik ve Eyüpspor maçında hayati bir galibiyet aldık. Bu hafta Beşiktaş deplasmanı. Büyük takım, deplasmanda oynamak kolay olmayacak. Beşiktaş'ta farklı bir kadro, beklediğimizden daha farklı bir kadro var ve oyunun başını görmek gerekiyor. Hazırız. Buradan istediğimiz puan ya da puanları almak istiyoruz."
18:55
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Cengiz, Orkun, Olaitan, Jota, Hyeon-gyu Oh. Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Dzhikiia, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Streek, Ballet.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU

 

Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve haftaya 52 puanla 4. sırada giriş yaptı.

 

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Antalya temsilcisi ise çıktığı 28 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, topladığı 28 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

 

NDIDI FORMA GİYEMEYECEK

 

Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

 

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak sevki gerçekleştirilen Vaclav Cerny'nin maçta forma giyip giymeyeceği karar açıklandıktan sonra belli olacak.

 

Teknik direktör Sergen Yalçın da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alıyor.

