Süper Lig heyecanı. Çorum FK-Fenerbahçe maçı

EMRE BELÖZOĞLU, 5 BUÇUK YIL SONRA İLKİ YAŞAYACAK

Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak.

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5 buçuk yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetecek.

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.

Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, 2001 gün sonra yeniden kulübedeki yerini alacak.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake de kadroda yer almıyor.

ÇORUM'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Maça saatler kala Arca Çorum FK, Berat Özdemir'in sakatlık yaşadığını duyurdu.

Çorum temsilcisinin açıklaması şu şekilde: "Futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir’in yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ gastrocnemius kasında Grade 2B yaralanma tespit edilmiştir.

Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup sahalara dönüş süresinin 6–8 hafta olması öngörülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunar, futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."