Süper Lig heyecanı. Fenerbahçe-Başakşehir maçı

02.05.2026 18:56

Son Güncelleme: 02.05.2026 19:18

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

 

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

19:18
GÖLE: "ÜZGÜNÜZ AMA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle: "Öncelikle zor bir süreçten geçiyoruz. Hedeflerimizin gerisinde kaldık. Üzgünüz ama devam etmek zorundayız. Tek bir hedefimiz kaldı, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Bunun için gerekenleri yapacağız. 4 oyuncumuz cezalı. Skriniar ve Nene'nin sakatlıkları devam ediyor. Skriniar, Beşiktaş maçıyla geri dönmüştü ancak planlanandan daha fazla süre aldı. Dinlendirmek zorundayız, risk alamayız. Nene de ameliyat olabilir. Edson Alvarez ve Asensio, tek antrenmanla kadrodalar. Onları korumak zorundayız."
18:51
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Fred, Musaba, Kerem, Talisca. Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ.
FENERBAHÇE'DE SON DURUM

 

Ligde 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, ligde kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

 

Fenerbahçe, kalan 3 lig maçında kayıp yaşamadan sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor.

 

BAŞAKŞEHİR'DE SON DURUM

 

Göztepe ile lig beşinciliği için yarışan turuncu-lacivertli ekip, 5 haftadır mağlup olmuyor. Yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefleyen RAMS Başakşehir, bu süreçte hanesine 9 puan yazdırdı.

 

Başakşehir'de sarı kart cezasını tamamlayan Jerome Opoku ile Abbosbek Fayzullaev, karşılaşmada forma giyebilecek.

