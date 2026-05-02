Süper Lig heyecanı. Fenerbahçe-Başakşehir maçı
02.05.2026 18:56
Son Güncelleme: 02.05.2026 19:18
Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
FENERBAHÇE'DE SON DURUM
Ligde 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, ligde kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.
Fenerbahçe, kalan 3 lig maçında kayıp yaşamadan sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor.
BAŞAKŞEHİR'DE SON DURUM
Göztepe ile lig beşinciliği için yarışan turuncu-lacivertli ekip, 5 haftadır mağlup olmuyor. Yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefleyen RAMS Başakşehir, bu süreçte hanesine 9 puan yazdırdı.
Başakşehir'de sarı kart cezasını tamamlayan Jerome Opoku ile Abbosbek Fayzullaev, karşılaşmada forma giyebilecek.