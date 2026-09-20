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Süper Lig heyecanı. Fenerbahçe-Eyüpspor maçı

20.09.2026 15:54

Son Güncelleme: 20.09.2026 16:37

Süper Lig heyecanı. Fenerbahçe-Eyüpspor maçı
IHA
NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Eyüpspor'u ağırlıyor.

 

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak.

16:36
PULAT: "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: "Tabii ki bu tarz maçların havası fazla oluyor. Her rakibe saygı duyuyoruz, karşımızda ülke futbolunun önemli bir değeri var. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Bu tarz maçlarda motivasyon daha kolay oluyor. Trajik bir mağlubiyetten sonra bu maça çıkıyoruz ama hafta başından bu yana oyuncularımızla maçın önemi, karakter koyma değerini konuştuk. Fenerbahçe'ye karşı hazırlandık. Stratejimizi belirledik ve bugün de elimizden geleni yapacağız. (Fenerbahçe'nin orta saha tercihleri) 3 koşucunun üretmekte zorlandığını görüp, 1 tane final pası atan, şut atan oyuncu tercihini bekliyorduk. Greenwood'u bekliyorduk, ona göre planımızı yaptık. Bizim için sürpriz olmadı. Bizim işimizi zorlaştıran bir karar tabii ki."
Anadolu Ajansı
16:17
KARTAL: "OLMAZSA OLMAZIMIZ 3 PUAN"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "İyi hazırlandık. Takımımla iletişimimiz çok fazla, iyi seviyede ilerliyoruz. Takımımız her geçen gün gelişiyor, daha yolumuz var. Oyuncularımızla iyi günler geçiriyoruz. Belki ligde istediğimiz sonuçları alamadık ama bundan sonra alabileceğimizi düşünüyorum. Lig yarışında iyi yerlerde olup şampiyonluk iddiasını sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. 4-3-3 oynayacağız. 3 tane 6 yerine bugün 8-10'da İrfan'ı oynatacağız. Hücum gücü adına bunu yaptık. Dediğim gibi bizim için olmazsa olmaz bugün 3 puan."
Anadolu Ajansı
15:54
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Kerem, Greenwood, Muriqi. Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert, Oppong, Yiğit Efe, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Nene, Oğuz, Lukaku. Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.
Resmi Kurum

Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 7 puanla 11. sırada bulunuyor.

 

Son iç saha maçında Beşiktaş'a derbide 2-1 yenilen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle dönerek son 2 maçında 1 puan toplayabildi.

 

ASENSIO GERİ DÖNÜYOR

 

Ligde oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcu Marco Asensio, formasına kavuşuyor.

 

Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alabilecek.

 

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

 

Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

 

Sarı-lacivertli ekipte dün yapılan antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek.

 

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

 

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

 

İki takım arasındaki maçlarda sarı-lacivertliler 9 kez gol sevinci yaşarken, Eyüpspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.

 

İki takım son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, mücadele 3-3 sona ermişti. Eyüpspor, maçın 87. dakikasında attığı golle skoru 3-3'e getirerek ligde kalmayı başarmıştı.

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