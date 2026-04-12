Süper Lig heyecanı. Galatasaray-Kocaelispor maçı

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Süper Lig 'de geride kalan 28 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray , topladığı 67 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dörder puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaeli temsilcisi de iyi bir sezon geçiriyor. Uzun süre sonra Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlı takım, 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgiyle 34 puan aldı. Kocaelispor , 29. haftaya 8. sırada girdi.

İki takım arasında Kocaeli'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.