Süper Lig heyecanı. Galatasaray-Kocaelispor maçı
12.04.2026 18:59
Son Güncelleme: 12.04.2026 19:05
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Süper Lig'de geride kalan 28 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 67 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dörder puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Galatasaray'ın eski kaptanlarından Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaeli temsilcisi de iyi bir sezon geçiriyor. Uzun süre sonra Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlı takım, 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgiyle 34 puan aldı. Kocaelispor, 29. haftaya 8. sırada girdi.
İki takım arasında Kocaeli'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.
OSIMHEN OYNAYAMAYACAK
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Kocaelispor'a karşı görev alamayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırılan ve ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcü, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve cezasını Göztepe ile yapılan erteleme maçında çeken Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuşacak.
Galatasaraylı Victor Osimhen.