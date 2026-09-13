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Süper Lig heyecanı. Galatasaray-Kocaelispor maçı

13.09.2026 18:52

Son Güncelleme: 13.09.2026 19:33

Süper Lig heyecanı. Galatasaray-Kocaelispor maçı
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Kocaelispor'u ağırlayacak.

 

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

 

Bu sezon Süper Lig'deki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 10 puanla geçen haftayı en üst sırada bitirdi.

 

Kocaelispor ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.

19:32
BURUK: "TOPUN DEĞERİNİ BİLMELİYİZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Bir önceki maça bu maçtan örnek vereceğim, 1-2 dakika doğru yapamadığımız yerde 3 dakika arayla 2 gol yedik. Doğru tercihler yapmayınca bazen oyunun kontrolü sizde olması gerekirken kaybediyorsunuz. Rakibin çekildiği sizin atak yaptığınız bir maç oluyor. Topun değerini iyi bilmek gerekiyor. İki kanatta birebiri iyi oynayacak oyuncular var. Deniz ve Leao ile başlıyoruz."
Reuters
19:32
İNAN: "İNSANIN GURURU OKŞANIYOR"
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Son haftalarda aldığımız sonuçlar, öz güven açısından önemliydi. Ne olursa olsun bugün çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Galatasaray deplasmanında oynamak zor. Baskılı başlayacaklar. Bu yönde çalışmalarımız oldu. İlk baskıyı nasıl kırarız, oyunda nasıl var olabiliriz çalıştık. İnşallah oyuncularım çalışmalarımızı yansıtır ve istediğimiz sonucu alır gideriz. Lider olmak, yukarılarda olmak insanın gururunu okşuyor ama ben hep doğru baktım, gerçekçi baktım; kazanıp lider olabiliriz ama kazandığımız her puan altın değerinde. Yeni ve genç bir takımız. Sonuç ne olursa olsun, benim için oyuncuları yukarı çekmek için onların yanında olmak, güvenli hissettirmek için bu hesapları yapmıyorum. Amacım iyi oyun, iyi mücadele ve sonunda kazanılmış puan. Bu şekilde yardım etmeye çalışıyorum oyuncularıma."
Anadolu Ajansı
18:50
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Leao, Barış Alper, Deniz Gül. Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Sissoho, Berkan, Sousa, Agyei, Aye.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

 

Galatasaray'da Kocaelispor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor.

 

Sakatlıkları bulunan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina, Fildişi Sahilli Wilfried Singo ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, karşılaşmada görev alamayacak.

 

SON 37 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

 

Galatasaray, ligdeki son 37 iç saha maçında yenilmedi.

 

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.

 

GEÇEN SEZON KOCAELİSPOR'U MAĞLUP EDEMEDİ

 

Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig'de yenemediği iki takımdan biri teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetimindeki Kocaelispor oldu.

 

Geçen sezonun 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da sahasında yaptığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

 

Galatasaray, böylece Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Trabzonspor ve Kocaelispor'u mağlup edemeden bitirdi.

 

BERKAN KUTLU, ESKİ TAKIMINA KARŞI

 

Kocaelispor'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyebilir.

 

Sarı-kırmızılılarda 2021-2025 yıllarında forma giyen Berkan Kutlu, teknik direktör Selçuk İnan'ın kendisine şans vermesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

 

Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla 159 maçta 3 gol attı.

 

SELÇUK İNAN İÇİN DUYGUSAL MAÇ

 

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray karşısında duygusal bir maça çıkacak.

 

Sarı-kırmızılı ekipte 9 sezon boyunca top koşturan ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, yıllar boyunca formasını giydiği Galatasaray karşısında teknik direktör olarak 6. kez maça çıkacak.

 

Daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa'nın başında Galatasaray'a karşı 3 yenilgi yaşayan Selçuk İnan, Kocaelispor'un başında da birer galibiyet ve beraberlik aldı.

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