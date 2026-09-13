Süper Lig heyecanı. Galatasaray-Kocaelispor maçı

İNAN: "İNSANIN GURURU OKŞANIYOR"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Son haftalarda aldığımız sonuçlar, öz güven açısından önemliydi. Ne olursa olsun bugün çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Galatasaray deplasmanında oynamak zor. Baskılı başlayacaklar. Bu yönde çalışmalarımız oldu. İlk baskıyı nasıl kırarız, oyunda nasıl var olabiliriz çalıştık. İnşallah oyuncularım çalışmalarımızı yansıtır ve istediğimiz sonucu alır gideriz. Lider olmak, yukarılarda olmak insanın gururunu okşuyor ama ben hep doğru baktım, gerçekçi baktım; kazanıp lider olabiliriz ama kazandığımız her puan altın değerinde. Yeni ve genç bir takımız. Sonuç ne olursa olsun, benim için oyuncuları yukarı çekmek için onların yanında olmak, güvenli hissettirmek için bu hesapları yapmıyorum. Amacım iyi oyun, iyi mücadele ve sonunda kazanılmış puan. Bu şekilde yardım etmeye çalışıyorum oyuncularıma."