Süper Lig heyecanı. Gaziantep FK-Beşiktaş maçı
01.05.2026 18:59
Son Güncelleme: 01.05.2026 19:04
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgiyle 56 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi.
Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, bir maçta da berabere kaldı.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.