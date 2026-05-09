Süper Lig heyecanı. Konyaspor-Fenerbahçe maçı

09.05.2026 18:56

Son Güncelleme: 09.05.2026 19:13

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

 

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

19:12
GÖLE: "SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle: "Geçen hafta aldığımız galibiyetle Şampiyonlar Ligi hedefimize yaklaştık. Bugün alacağımız galibiyetle bunu garantiliyoruz. Gayet iyi çalıştık. Sonuna kadar gideceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kimin şampiyon olacağını, kimin düşeceğini bilmiyoruz. Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik."
18:45
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Uğurcan, Arif, Marko, Melih, Deniz Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka. Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Fred, Guendouzi, Kante, Musaba, Kerem, Talisca.
FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

 

Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.

 

Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.

