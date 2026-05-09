Süper Lig heyecanı. Konyaspor-Fenerbahçe maçı
09.05.2026 18:56
Son Güncelleme: 09.05.2026 19:13
Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU
Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.
Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.